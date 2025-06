Si apre un altro fronte di guerra in Medio Oriente | un raid notturno e coordinato su otto province iraniane ha dato il via all' operazione Rising Lions

Un nuovo fronte si apre in Medio Oriente con l’operazione Rising Lions, un raid notturno coordinato su otto province iraniane mirato a contrastare il programma nucleare di Teheran. L’attacco, che ha colpito anche la capitale, ha generato paura e incertezza tra i cittadini e il mondo intero. In momenti come questi, è fondamentale capire come gestire le conseguenze di un conflitto che scuote la regione e il pianeta. Scopri di più…

( a skanews) – Israele ha denominato “Rising Lion” l’operazione lanciata per contrastare il programma nucleare iraniano, in cui sono state uccise diverse alte figure militari e scienziati del programma nucleare della repubblica islamica. La televisione iraniana ha diffuso le immagini dell’attacco contro siti nucleari, colpita anche la capitale Teheran. Paura, ansia, senso di impotenza: come gestire le conseguenze della guerra. guarda le foto Leggi anche › Israele, il racconto da Tel Aviv, l’italo-israeliana Yael Glam: «Stiamo vivendo una guerra senza precedenti» › La scrittrice Fattaneh Javadi: «Trump non sottoscrive l’accordo sul nucleare? Gli iraniani sono di parola, lui no» Secondo la Mezzaluna rossa iraniana Israele ha colpito almeno 60 siti in otto province dell’Iran nel suo attacco di questa notte alla Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Si apre un altro fronte di guerra in Medio Oriente: un raid notturno e coordinato su otto province iraniane ha dato il via all'operazione "Rising Lions"

In questa notizia si parla di: apre - altro - fronte - guerra

Keita Inter, è lui l’altro nome di Chivu: si apre l’asse con il Parma, la situazione - L’Inter si muove con decisione sul mercato, puntando con convinzione a Keita Inter e Chivu, il nuovo stratega nerazzurro.

Nelle prime ore di martedì 6 giugno 1944 ebbe inizio lo sbarco in Normandia. L’operazione fu una delle più grandi invasioni anfibie della storia e venne messa in atto dalle forze alleate durante la Seconda guerra mondiale per aprire un secondo fronte in Euro Vai su Facebook

Si apre un altro fronte di guerra, borse giù Da OraFinanza; Israele attacca l’Iran e apre un nuovo fronte di guerra; Bibi sfida il monito di Trump e apre un nuovo fronte, schizza il prezzo del petrolio.

Si apre un altro fronte di guerra, borse giù Come scrive it.investing.com: Il quieto avvicinamento delle borse al fine settimana è stato interrotto stanotte dall’ attacco israeliano all’Iran.