Si alzano le temperature | presentato il piano caldo della Regione

Si alzano le temperature e la Regione Liguria si prepara con anticipo, presentando il suo Piano Caldo, uno strumento fondamentale per tutelare la salute dei cittadini durante i periodi di grande calore. Questo piano, sviluppato annualmente, si concentra sulla prevenzione e l’assistenza a soggetti fragili, anziani e bambini piccoli. Con un’attenzione speciale ai rischi legati alle alte temperature, la Liguria dimostra un impegno costante nel proteggere la propria comunità .

Presentato, in anticipo rispetto agli anni precedenti, il piano caldo di Regione Liguria, finalizzato a prevenire gli effetti negativi sulle salute dei cittadini, con particolare attenzione agli anziani, ai bambini da 0 a 3 anni e ai soggetti fragili. Il piano viene presentato ogni anno dopo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Si alzano le temperature: presentato il piano caldo della Regione

In questa notizia si parla di: presentato - piano - caldo - regione

“Il piano di Israele per governare Gaza dopo avere eliminato Hamas. Ecco il documento presentato a Netanyahu” - Un documento di 23 pagine, redatto a fine 2023 dall'Israel Defense and Security Forum e dal Jerusalem Center, delinea il piano di Israele per governare Gaza dopo aver eliminato Hamas.

Occhio alla NOTIZIA ~ Il telegiornale di FanoTV ~ Seguici sul canale 19 del digitale terrestre (visibile in tutta la Regione Marche) o sul nostro sito... Vai su Facebook

Si alzano le temperature: presentato il piano caldo della Regione; Il piano caldo della Regione parte con un mese d’anticipo: “In Liguria 5.500 persone a rischio”; Diabete e obesità in Sardegna: presentata una nuova legge per la prevenzione e la cura.

Caldo, ecco il piano della Regione: 5.500 persone a rischio Come scrive msn.com: In tutta la regione è stato diffuso un vademecum con le raccomandazioni: idratarsi, alimentarsi in modo leggero, evitare alcolici, limitare l’esposizione al sole e controllare eventuali terapie con il ...