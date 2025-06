Sì all’uccisione di 800mila uccelli protetti | il piano di governo e Regioni anche di centrosinistra per cacciare storni e fringuelli

Una decisione che scuote l’opinione pubblica e mette in discussione i valori di tutela ambientale: il piano di governo e Regioni, di ogni schieramento politico, prevede l’abbattimento di 800mila uccelli protetti, tra storni e fringuelli, in deroga alle leggi europee. La Conferenza Stato-Regioni si prepara a dare il via libera a questa controversa misura per il 2025. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta?

Abbattere 800mila uccelli protetti. È il piano di governo e Regioni, sia di centrodestra sia di centrosinistra, per uccidere – in deroga alla legge – 230mila storni e 580mila fringuelli, specie considerate protette dalla Direttiva dell’Unione europea sull’avifauna. La Conferenza Stato-Regioni si è riunita per dare il via libera al “riparto delle ‘piccole quantità’ prelevabili in deroga per l’anno 2025?. In misura differente sono coinvolte: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna (solo storno), Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia (solo storno), Toscana (solo fringuello), provincia autonoma di Trento (solo fringuello), Umbria e Veneto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sì all’uccisione di 800mila uccelli protetti: il piano di governo e Regioni (anche di centrosinistra) per cacciare storni e fringuelli

