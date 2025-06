Sì alle cure immediate per i bambini con autismo Portinari Angsa | Vinto l' ennesimo ricorso sulle liste d' attesa

L’Angsa Abruzzo, guidata da Alessandra Portinari, ha ottenuto un’importante vittoria legale contro le lunghe liste d’attesa per le cure immediate ai bambini con autismo. Con il supporto di un team di esperte, l’associazione continua a lottare per garantire diritti e assistenza tempestiva a queste famiglie. Questa sentenza rappresenta un passo avanti fondamentale nel rispetto delle esigenze di ogni bambino e nel rafforzamento dei servizi dedicati.

L'Angsa Abruzzo (Associazione Genitori persone con Autismo) ha conquistato un altro risultato in tribunale, vincendo l'ennesimo ricorso sulle liste d'attesa. L'associazione regionale, guidata da Alessandra Portinari, con il pool di avvocate Maria Franca D'Agostino e Lola Aristone, negli ultimi.

Sì alle cure immediate per i bambini con autismo, Portinari (Angsa): Vinto l'ennesimo ricorso sulle liste d'attesa.

