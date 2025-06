Si accoltellano in piazza a Oleggio | due feriti

Un pomeriggio di tensione a Oleggio, dove una lite si è trasformata in un drammatico accoltellamento in pieno centro. Due giovani, forse parenti, si sono affrontati con violenza, lasciando sul terreno feriti da codice verde. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno prontamente portato i feriti in ospedale. Una vicenda che sconvolge la tranquilla piazza Martiri, lasciando molte domande irrisolte sulla vicina escalation di tensione sociale...

Lite sfociata in un accoltellamento. È successo oggi pomeriggio, venerdì 13 giugno, a Oleggio in pieno centro in piazza Martiri. Due giovani, forse parenti, si sono accoltellati. Sul posto le forze dell'ordine e i soccorsi del 118 che hanno portato entrambi, in codice verde, al pronto soccorso.

