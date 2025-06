Si accendono i riflettori della Rocca di Caterina | Marino Bartoletti presenta ' Il Festival degli Dei'

Si accendono i riflettori sulla suggestiva Rocca di Caterina Sforza di Forlì, dove il giornalista Marino Bartoletti presenta il suo nuovo volume, "Il Festival degli dei". Un evento imperdibile per gli amanti della cultura e della storia, che si svolgerà domenica 15 giugno 2025 alle ore 21:00 nell’Arena della rassegna estiva serale. Preparatevi a un viaggio tra miti, leggende e passioni antiche, un appuntamento da non perdere per arricchire la vostra estate di emozioni uniche.

In occasione della rassegna estiva serale, la Rocca di Caterina Sforza di Forlì si prepara per un incontro speciale: domenica 15 giugno 2025, alle ore 21:00, l'Arena ospiterà la presentazione del volume Il Festival degli dei, scritto dal giornalista Marino Bartoletti. Dialogando con il moderatore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Si accendono i riflettori della Rocca di Caterina: Marino Bartoletti presenta 'Il Festival degli Dei'

