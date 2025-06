Si accende ’Ponte in festa’ Musica balli e inclusione negli spettacoli di strada

magia di musica, danze e inclusione che trasforma le strade di Ponte Buggianese in un palcoscenico di gioia condivisa. Questa quindicesima edizione, nata dalla collaborazione tra associazioni locali e istituzioni, promette di coinvolgere tutte le età e di rafforzare il senso di comunità . L’evento, che si concluderà il 22 giugno, è un’occasione imperdibile per vivere momenti di allegria e solidarietà . ’Ponte in Festa’, insomma, è pronto a far brillare il cuore della città .

Si accende oggi la quindicesima edizione di 'Ponte in festa'. Quest'anno l'evento, che durerà fino al 22 giugno, è stato co-progettato con l'Associazione Mamò e Clartè, ed ha ricevuto l'importante contributo e patrocinio della Regione Toscana, nonché le partnership di Toscana Energia, del Centro Commerciale Naturale di Ponte Buggianese, della Filarmonica Ferruccio Nucci, di Nicola Stagi e della Carrozzeria Emmedue. 'Ponte in Festa' parte con la prima serata del Festival 'Musicando con Eleonora', giunto alla settima edizione. Sarà presente la Filarmonica Giuseppe Verdi della frazione di Lucciana, situata nel comune di Cantagallo.

