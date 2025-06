Si accende l’Adriatic Sound Festival Ritmi techno e house dal mondo

L'Adriatic Sound Festival prende vita a Fano, trasformando la città nella capitale mondiale della musica techno e house per due giorni di pura energia. Con 28 DJ internazionali, effetti visivi mozzafiato e un’atmosfera immersiva, questa festa è un imperdibile appuntamento per gli amanti della musica elettronica. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, tra ritmo, luci e divertimento senza confini, che continuerà fino alle prime luci dell’alba.

Via al divertimento. Per due giorni, oggi e domani, Fano si trasforma nella capitale mondiale della musica techno e house, con 28 dj provenienti da ogni parte del globo, noti per le loro esibizioni negli Stati Uniti come in Europa. Migliaia di giovani, fino alla capienza massima di 20mila persone, sono attesi al campo d'aviazione trasformato in una discoteca a cielo aperto, tra musica, luci ed effetti speciali, in funzione dalle 14.30 alle 2.30 dei due giorni. Un pubblico eterogeneo, proveniente da ogni parte del mondo (i biglietti sono stati acquistati in ben 30 differenti Paesi), unito dalla voglia di divertirsi, ballare e ascoltare la musica dei dj più richiesti del momento.

Musica techno e house per 24 ore: sui palchi 28 dj da tutto il mondo. Adriatic Sound Festival, è tutto pronto per il via Lo riporta corriereadriatico.it: FANO L’evento musicale dell’estate fanese, il primo festival di musica elettronica, aspira dunque a una proiezione internazionale.