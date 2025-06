Show per tutti i gusti Sul palco big italiani e artisti internazionali

L'estate bolognese si anima con un cartellone imperdibile di musica dal vivo, tra grandi artisti italiani e star internazionali. Lo storico stadio Dall’Ara si trasforma per accogliere emozioni e show indimenticabili, confermandosi come uno dei palcoscenici più amati d’Italia. Dopo i memorabili concerti di Vasco Rossi, il 19 e 20 giugno sarà la volta di Cesare Cremonini, protagonista di due serate da non perdere. Ma le sorprese sono ancora dietro l’angolo…

È tornato ad essere uno degli spazi della grande musica dal vivo, lo stadio Dall’Ara di Bologna. Dopo le folle dei concerti di Vasco Rossi, il grande spazio del calcio ospiterà il 19 e 20 giugno i due attesissimi concerti di Cesare Cremonini, fresco del duetto dedicato a San Luca con Luca Carboni, che potrebbe raggiungerlo a sorpresa sul palco. Due giorni prima, il 17, nell’altra area dei concerti estivi in città arrivano, per il Festival Sequoie Music Park nel Parco delle Caserme Rosse gli irlandesi Fontaines D.C., star del nuovo rock internazionale. Chi non ha trovato i biglietti, già esauriti, può vederli il 16, in versione dj, al Parco della Montagnola all’interno di Montagnola Republic a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Show per tutti i gusti. Sul palco big italiani e artisti internazionali

In questa notizia si parla di: palco - show - tutti - gusti

Skincare e allenamento al mattino, prove sul palco, il post show per rilassarsi prima di dormire: tutto quello che non vediamo in una vita da popstar - Dua Lipa ci svela il dietro le quinte della vita da popstar nel suo tour mondiale Radical Optimism. Dimenticate i filtri e la patina glamour: la realtà è fatta di skincare mattutino, prove sul palco e routine notturne che includono anche un antiacido! Questo sguardo autentico alla sua giornata ci ricorda che anche le stelle hanno bisogno di prendersi cura di sé per brillare.

La festa Arti e Sapori accende le notti di Arcisate con una carica di energia e ritmo che non puoi perderti! Dal 6 all’8 giugno, il Parco Lagozza si trasforma in un grande palco a cielo aperto con concerti imperdibili per tutti i gusti: Rock & soul - venerdì 6 alle ore Vai su Facebook

Show per tutti i gusti. Sul palco big italiani e artisti internazionali; Pride Village 2025: da Pippo Franco a Maria Tomba, una settimana di grandi show; Notte Rosa per tutti i gusti: ecco gli appuntamenti.

Sul palco dell’OppArt. Dal jazz al burlesque. Un mese per tutti i gusti Secondo msn.com: Le danze d’Oriente e il burlesque, i recital teatrali, le commedie dialettali e i concerti jazz, fino a uno spettacolo musicale tratto da Edgar Lee Masters e De André.