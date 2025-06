Shit storm dei tifosi della Juventus su Conte | mercenario non tornare più per noi non esisti più

Il ritorno di Antonio Conte sulla scena juventina ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social. I tifosi bianconeri si sono infuriati, gridando “mercenario” e “non tornare più”, rifiutandolo completamente dopo le recenti dichiarazioni. La posizione durissima dei fan riflette il cuore passionale di una tifoseria che non dimentica e non perdona. Ma cosa c’è realmente dietro questa tempesta di reazioni? Vediamo insieme i dettagli di questa vicenda infuocata.

Si sono scatenati i tifosi juventini contro Antonio Conte che alla trasmissione “Federico Buffa Talks” ha provato a negare di aver avviato una trattativa con la Juventus. Ha parlato di sciacalli. Ha detto di non aver alcun accordo con la Juve prima della sua decisione di rimanere a Napoli. Un account X molto seguito dagli juventini – Mirko Nicolino – ha riportato le sue frasi a Sky Sport: Antonio #Conte a Federico Buffa Talks: “Assolutamente io non avevo nessun accordo con la #Juventus e ho rifiutato categoricamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Shit storm dei tifosi della Juventus su Conte: “mercenario, non tornare più, per noi non esisti più”

Vergognosi attacchi degli juventini ad Antonio Conte: vergognatevi! #AntonioConte #scudettonapoli #questionemeridionale #juventus #stampaasservita Vai su Facebook

