She Built That il 70% delle ragazze non si definisce brava a costruire | una campagna prova a sovvertire questo stereotipo

“She Built That” rompe il tabù: solo il 70% delle ragazze si considera brava a costruire, ma Lego e Giulia Stabile vogliono cambiare questa narrativa. Attraverso musica, dati e creatività, sfidano gli stereotipi di genere, dimostrando che il talento non ha genere. Con una crew internazionale di giovani talenti, questa campagna celebra il potere delle donne di costruire il proprio futuro, anche in un mondo tradizionalmente maschile.

Lego reinterpreta la storica It’s like that dei Run DMC in chiave girl power con una crew internazionale di giovani talenti. Così fra beat, dati di ricerca e laboratori creativi sfida gli stereotipi che vedono il «costruttore» al maschile. In Italia il volto è la ballerina Giulia Stabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - She Built That, il 70% delle ragazze non si definisce «brava a costruire»: una campagna prova a sovvertire questo stereotipo

