Sgombero a Torino Barriera di Milano | liberati appartamenti pubblici occupati abusivamente

Oggi a Torino, si è conclusa con successo l’operazione di sgombero presso la barriera di Milano, liberando appartamenti pubblici occupati abusivamente. Un intervento complesso che ha visto la collaborazione di vigili del fuoco, forze dell'ordine e servizi sanitari, garantendo sicurezza e rispetto delle normative. La città si impegna a tutelare i diritti dei cittadini e a ripristinare la legalità negli immobili pubblici, promuovendo un ambiente più sicuro e ordinato per tutti.

Nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 13 giugno 2025, sono scattate le operazioni di sgombero di alcuni appartamenti occupati abusivamente nel caseggiato pubblico di via Desana 19 a Torino. Sul posto sono intervenuti, come da protocollo, vigili del fuoco, sanitari e agenti della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Sgombero a Torino Barriera di Milano: liberati appartamenti pubblici occupati abusivamente

22 anni di occupazione abusiva, 4,5 milioni di euro di soldi pubblici spesi e nessuno sgombero. Ma tranquilli: sono solo i neofascisti di Casapound. Altro che “tolleranza zero”: per gli amichetti del governo le regole non valgono. Il solito populismo. Propaganda Vai su Facebook

