Sfratto per lo storico negozio Cargo tempio del design | A rischio venti posti di lavoro

Da quasi tre decenni, Cargo Tempio del Design è un polo imprescindibile a Milano, dove arte e creatività si incontrano tra mobili e oggetti di design. Tuttavia, la storica sede in piazza XXV Aprile 12 rischia di chiudere per uno sfratto deciso dal Tribunale, mettendo a rischio venti posti di lavoro e lasciando un vuoto nel cuore della scena milanese. È un momento cruciale che richiede attenzione e solidarietà.

MILANO – Da quasi trent'anni è un punto di riferimento, nel cuore di Milano, per chi cerca mobili, arredi per la casa e oggetti di design. Lo spazio Cargo High Tech in piazza XXV Aprile 12, nella ex fabbrica di inchiostro del Corriere della Sera, rischia la chiusura. Ha ricevuto infatti un avviso di sfratto dal Tribunale di Milano, epilogo di un lungo contenzioso legale con al centro il canone d'affitto tra il marchio e il privato proprietario dello stabile. Entro la fine dell'anno, quindi, a meno di dietrofront Cargo dovrà lasciare la struttura, mentre la Filcams-Cgil si è mobilitata per la tutela dell'occupazione, perché nel negozio in piazza XXV Aprile sono impiegati una ventina di dipendenti dell'azienda su un totale di 44 tra Milano e Roma.