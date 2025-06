Sette le gare d' appalto pilotate tra queste anche quella per la Pet

Settanta le gare d'appalto pilotate, inclusa quella per la PET, svelando una rete di affidamenti diretti in proroga, noleggi sovrastimati e bandi su misura per favorire determinate aziende. Spesso, le stesse imprese contribuivano a scrivere i bandi, alimentando un sistema corrotto basato su collusioni e pratiche fraudolente. È quanto emerge dall’indagine delle Fiamme Gialle che ha fatto luce su un intreccio di illegalità e malaffare nel settore pubblico italiano, suscitando forte sdegno e richieste di intervento immediato.

Affidamenti diretti in proroga con eventuale riscatto, noleggi strapagati, bandi cuciti ad hoc sulla ditta (spesso erano le stesse aziende a indicare come preparare il bando) di volta in volta favorita con collusioni e mezzi fraudolenti. È quanto emerge dall'indagine delle Fiamme Gialle che ha.

