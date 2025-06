Settantenne si accascia durante i lavori in giardino Lo ritrovano senza vita

Un dramma improvviso scuote la tranquilla Viserba: un uomo di 70 anni, intento a lavorare nel suo giardino, si accascia senza preavviso e perde la vita. La scena, tragica e inaspettata, ha lasciato sgomenta la comunità locale. Allertati immediatamente, i soccorritori sono intervenuti prontamente, ma purtroppo ogni tentativo di salvataggio si è rivelato inutile. La vicenda solleva interrogativi sul malore fatale che ha spezzato una vita così giovane e attiva.

Un dramma improvviso si è consumato, l'altro ieri, nel giardino di una casa a Viserba. Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nel cortile della sua abitazione, dove a quanto pare stava svolgendo dei lavori. A stroncarlo, con ogni probabilità, un malore improvviso che purtroppo non gli ha lasciato scampo. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15 a seguito del ritrovamento del corpo senza vita nel giardino. Sul posto si sono precipitati un'ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Viserba che hanno avviato subito gli accertamenti. All'arrivo dei sanitari, però, l'uomo era già in arresto cardiaco.

