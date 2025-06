settanta casi a firenze bonus rubati ai 18enni dieci indagati per truffa

A Firenze, un’indagine scottante smaschera un giro di truffe ai danni dei diciottenni, con bonus culturale rubati e un’operazione che ha coinvolto dieci indagati e diverse perquisizioni. La vicenda getta luce sull’uso fraudolento di Spid irregolari, portando alla luce un complesso sistema illecito che rischia di compromettere un beneficio destinato ai giovani. La campagna di denuncia si espande oltre i confini toscani, e il quadro si fa sempre più intrigante.

FIRENZE Sono partite da Firenze le indagini che hanno portato alla luce una presunta frode, perpetrata per mezzo di Spid irregolari, finalizzata all'illecita riscossione del 'bonus cultura', anche detto Bonus 18app. Il lavoro della polizia, coordinato dalla procura del capoluogo toscano, si è allargato ad altre regioni, ed è culminato nella denuncia di dieci persone, in altrettante perquisizioni, e nei sequestri di più dispositivi informatici trovati nella disponibilità degli indagati oltre a password e pin di numerose carte di servizi intestate a terze persone. Frode informatica, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio dei proventi illecitamente percepiti le ipotesi di reato contestate a vario titolo.