Sesto mobilità urbana Hub di piazza Primo Maggio restyling da sette milioni

Sesto San Giovanni si prepara a rivoluzionare la mobilità urbana con un investimento da oltre sette milioni di euro per l’hub di piazza Primo Maggio. Grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, il progetto mira a rendere gli spazi più accessibili, sicuri e sostenibili, attraverso una riorganizzazione degli accessi, nuove coperture e percorsi pedonali protetti. Questa trasformazione promette di migliorare la qualità della vita e la vivibilità della città, portando un nuovo volto a Sesto.

Sesto San Giovanni Oltre sette milioni per l’hub intermodale di piazza Primo Maggio. Il Comune è risultato assegnatario di un contributo pari a 7.018.308,81 euro da Regione Lombardia, dedicato al finanziamento di progetti per il miglioramento della mobilità urbana. Gli obiettivi sono: riorganizzazione degli accessi degli autobus, coperture per gli stalli di sosta e altri interventi, pedonalizzazione protetta e percorsi alberati, miglioramento della connessione alla nuova stazione a ponte di Renzo Piano in costruzione e alla metropolitana. "Gli interventi a Sesto San Giovanni e Rho, per un totale di 11,6 milioni, – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – sono strategici per proseguire nell’efficientamento dei sistemi di mobilità e di trasporto che stiamo portando avanti con convinzione in questi anni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto, mobilità urbana. Hub di piazza Primo Maggio restyling da sette milioni

