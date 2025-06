Sesto in scena letture sceniche dai racconti di Flannery O' Connor

Il 16 giugno a Sesto Fiorentino, un appuntamento da non perdere: due letture sceniche dedicate a Flannery O’Connor, la maestra della narrativa americana, nel suo centenario. Alla Biblioteca Ragionieri, le storie intrise di sensibilità gotica e satira prenderanno vita, celebrando un’eredità che ha ispirato artisti di tutto il mondo. Non mancate: un viaggio emozionante nel cuore delle sue opere vi aspetta, portando in scena racconti che ancora oggi affascinano e scuotono l’anima.

Firenze, 13 giugno 2025 - Dedicato a Flannery O'Connor. Alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino due letture sceniche dai racconti della scrittrice americana nel centenario della nascita. Appuntamento munedì 16 giugno alle ore 21,15. Dieci racconti intrisi di sensibilità gotica e potenza satirica, trame e vicende che hanno ispirato generazioni di artisti. “Un brav’uomo è difficile da trovare” è il progetto teatrale di Archivio Zeta dedicato all’omonima raccolta di Flannery O'Connor e realizzato nel centenario della nascita della scrittrice americana. Un progetto in due serate che prenderà il via lunedì 16 giugno alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino (ore 21,15), con letture sceniche di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sesto, in scena letture sceniche dai racconti di Flannery O'Connor

