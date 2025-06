Sesso | lo psicologo ‘complicato il rapporto dei giovani con il preservativo’

Il rapporto tra giovani e preservativo si conferma complesso e spesso problematico, come evidenziato dall’indagine dell’Osservatorio Durex. Un quarto dei giovani percepisce il preservativo come un ostacolo al piacere, acuito da disinformazione, insicurezze ed educazione sessuale carente. Questa realtà sottolinea l’importanza di promuovere una corretta informazione e dialogo aperto, fondamentali per vivere esperienze sessuali sicure e consapevoli. Solo così si potrà favorire un rapporto più sereno e positivo con la prevenzione.

Indagine Osservatorio Durex, 'preservativo ostacola piacere in 1 giovane su 4' (Adnkronos Salute) - "È complesso il rapporto tra giovani e preservativo. È caratterizzato da un mix di disinformazione, pressione socioculturale, insicurezza personale e mancanza di un'adeguata educazione sessuale.

