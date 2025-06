Sesso Debole testo e significato del nuovo brano di Elisa

Elisa torna a regalarci tutta la sua dolcezza rock con Sesso Debole: il brano, che mixa leggerezza, riflessioni e animo punk rock in pieno stile Elisa, ci trasporta in una sonorit√† che ben conosciamo per raccontarci un rapporto d‚Äôamore fatto di debolezze e momenti che, seppur bellissimi e coinvolgenti, portano grosse contraddizioni. Ecco testo e significato. ‚ÄúSesso Debole‚ÄĚ, significato della canzone di Elisa. Per festeggiare la sua prima volta a San Siro, Elisa decide di fare un ulteriore regalo ai fan pubblicando Sesso Debole. Il nuovo singolo, che arriva dopo la meravigliosa collaborazione con Cesare Cremonini in Nonostante tutto, √® disponibile dal 13 giugno 2025 e ci trasporta ancora una volta nei bellissimi immaginari di una cantante che continua a fare la storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it ¬© Dilei.it - Sesso Debole, testo e significato del nuovo brano di Elisa

