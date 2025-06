Servizio idrico via libera dell' Unione europea a 230 milioni di euro per l' acqua in Sicilia

Un passo importante per il futuro dell'acqua in Sicilia: l'Unione Europea ha sbloccato oltre 230 milioni di euro per potenziare il servizio idrico, dopo che la Regione ha dimostrato impegno e affidabilità completando con successo i Piani d'ambito. Questa decisione rappresenta un investimento strategico per garantire acqua di qualità, sostenibilità e miglioramenti infrastrutturali nell’isola. La Sicilia si prepara a un nuovo capitolo di sviluppo e innovazione nel settore idrico.

La Commissione europea ha sbloccato risorse per oltre 230 milioni di euro destinate al miglioramento del servizio idrico integrato in Sicilia. La decisione è arrivata dopo che la Regione ha completato e approvato tutti i nove Piani d'ambito degli Ambiti territoriali ottimali (Ato), soddisfacendo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Servizio idrico, via libera dell'Unione europea a 230 milioni di euro per l'acqua in Sicilia

