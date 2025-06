Servizio idrico via libera dell' Ue a 230 milioni di euro per l' acqua in Sicilia Schifani | Impegno premiato investimenti in accelerazione

Un passo avanti decisivo per l'acqua in Sicilia: la Commissione europea ha approvato oltre 230 milioni di euro per migliorare il servizio idrico, un risultato che premia lo sforzo della Regione e accelera gli investimenti necessari. Questa decisione segna una svolta significativa nel percorso di potenziamento e modernizzazione delle infrastrutture, garantendo un futuro più sostenibile e affidabile per tutti. È l'inizio di una nuova era per il settore idrico dell'isola.

La Commissione europea ha sbloccato risorse per oltre 230 milioni di euro destinate al miglioramento del servizio idrico integrato in Sicilia. La decisione è arrivata dopo che la Regione ha completato e approvato tutti i nove Piani d'ambito degli Ambiti territoriali ottimali (Ato), soddisfacendo così la "condizione abilitante 2.5 Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Servizio idrico, via libera dell'Ue a 230 milioni di euro per l'acqua in Sicilia. Schifani: «Impegno premiato, investimenti in accelerazione»

