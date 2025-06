Servizio idrico nuova bocciatura sulla delibera Sannio Acque | la nota di Alternativa per Benevento

In un contesto già segnato da sfide e criticità, la nuova bocciatura sulla delibera Sannio Acque riaccende i riflettori sulla gestione del servizio idrico a Benevento. Alternativa per Benevento denuncia con ironia e fermezza l’insistenza nel riproporre un piano che appare ormai superato, mentre il territorio chiede interventi concreti e tempestivi. È tempo di riconsiderare seriamente le alternative possibili per garantire un futuro sostenibile e affidabile all’approvvigionamento idrico locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Alternativa per Benevento. “Errare è umano, perseverare diabolico, ma serve davvero impegno per farsi bocciare per la quinta volta, con ripetuti segni di matita rossa, la ormai famigerata delibera su Sannio Acque. Si parla della società che dovrebbe gestire la fornitura dell’acqua in un territorio sempre più fragile, che sconta un colpevolissimo mancato investimento su reti colabrodo, in uno scenario di preoccupante siccità. Eppure superficialità e arroganza restano la cifra stilistica di questa gestione. La Corte dei Conti ha ribadito, ancora una volta, alcuni dei rilievi che anni fa avevamo sollevato del nostro primo esposto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Servizio idrico, nuova bocciatura sulla delibera Sannio Acque: la nota di Alternativa per Benevento

In questa notizia si parla di: delibera - sannio - acque - nota

