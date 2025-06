Servizi sempre più incisivi | ecco la nuova auto della Polizia locale

In un impegno costante per garantire sicurezza e efficienza, oggi 13 giugno a Carmignano di Brenta è stato consegnato il nuovo veicolo della Polizia Locale, simbolo di innovazione e attenzione al territorio. Alla cerimonia, presente il sindaco Eric Pasqualon e le autorità locali, si sancisce un passo avanti verso un servizio pubblico sempre più incisivo e pronto a rispondere alle esigenze dei cittadini. Un’auto all’avanguardia, pronta a fare la differenza.

Oggi 13 giugno è stato consegnato il nuovo mezzo della Polizia Locale acquistato dall'amministrazione comunale alla presenza del sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon, i suoi più stretti collaboratori, il referente coordinatore capo della Polizia locale Alessia Vazzoler, il responsabile.

