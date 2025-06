Servizi educativi i 5 Stelle chiedono trasparenza circa il rinnovo della gestione

Servizi educativi a cinque stelle al centro dell’attenzione: la trasparenza nel rinnovo della gestione è fondamentale per garantire fiducia e qualità. È importante conoscere i termini, le modalità e le tempistiche di rinnovo dei servizi dedicati ai più piccoli, dalla prima infanzia all’integrazione scolastica. Solo attraverso un’informazione chiara e tempestiva si può assicurare un confronto aperto e una gestione condivisa. La trasparenza rafforza il nostro impegno per un’educazione di eccellenza.

“Conoscere i termini del rinnovo della gestione i servizi educativi per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) e quelli per l’integrazione scolastica, ovvero quali siano le modalità e le tempistiche previste e se siano stati coinvolti o informati i soggetti interessati (famiglie, personale e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Servizi educativi, i 5 Stelle chiedono trasparenza circa il rinnovo della gestione

