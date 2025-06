Servizi educativi comunali definito il calendario del prossimo anno scolastico | le date

La Giunta Comunale di Ferrara ha appena approvato il calendario dei servizi educativi comunali per l'infanzia del 2025/2026, garantendo un’offerta educativa di qualità, puntuale e aderente alle esigenze delle famiglie. Questo nuovo anno scolastico si preannuncia ricco di opportunità e di iniziative pensate per i più piccoli e le loro famiglie. Iscriviti al canale... per rimanere aggiornato su tutte le novità e scoprire come partecipare alle attività!

