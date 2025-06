Serve un’offerta stellare | il Napoli ci prova per il vice-Lukaku

Il Napoli si prepara a sorprendere ancora, cercando il vero assistente di Lukaku per rinforzare l’attacco e affrontare con grinta la prossima Champions League. Giovanni Manna non si ferma ai grandi nomi internazionali, ma punta anche in casa nostra, sognando un colpaccio dalla Serie A: Mateo Retegui. Un nome che fa sognare i tifosi azzurri: sarà lui il nuovo vice-Lukaku? La risposta potrebbe arrivare presto.

Serve il vice-Lukaku e il Napoli è alla ricerca di un nome importante: bisogna rinforzare la rosa in vista della Champions League Giovanni Manna non si ferma a De Bruyne, ma tenta il colpaccio dalla Serie A: l’ultima notizia rivelata dal Mattino fa sognare i tifosi azzurri. Infatti, secondo il quotidiano, il ds avrebbe chiesto all’Atalanta informazioni per Mateo Retegui, capocannoniere del campionato italiano e centravanti della Nazionale. L’attaccante piace molto al club azzurro, ma la valutazione al momento è molto alta. “I bergamaschi considerando il classe 1999 incedibile. Nel caso c’è Scamacca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Serve un’offerta “stellare”: il Napoli ci prova per il vice-Lukaku

