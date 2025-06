Serie B Play-out Salernitana Sampdoria | arriva la sentenza del Tfn sul ricorso dei granata! Ecco la decisione – Il COMUNICATO

Il futuro della Salernitana nell’epico scenario dei play-out di Serie B si chiarisce con la decisiva sentenza del TFN. Dopo settimane di attesa, la decisione ufficiale respinge il ricorso dei granata, confermando le sfide che decideranno il destino delle due squadre. Un verdetto che scuote gli animi e apre nuovi scenari per il calcio italiano: vediamo insieme cosa cambia ora nel destino di Salernitana e Sampdoria.

Serie B, Play-out Salernitana Sampdoria: arriva la sentenza del Tfn sul ricorso dei granata! Ecco la decisione Secondo quanto riportato da Telenord è stato respinto il ricorso della Salernitana sulla tanto attesa sentenza del Tribunale Federale Nazionale riguardo l'annullamento dei play-out di Serie B. Con questa decisione viene dunque conferma la doppia sfida per .

Playout Serie B, la mossa della Salernitana in vista della sentenza sta facendo il giro del web. L’indiscrezione - La Salernitana si prepara a una mossa strategica in vista della sentenza di primo grado sul caso Brescia, attesa per il 29 maggio.

