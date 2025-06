Serie B | il giorno del ricorso della Salernitana gli scenari per la Sampdoria

Il giorno del ricorso della Salernitana si apre come un crocevia decisivo per il futuro della Sampdoria. Mentre i blucerchiati si preparano alla delicata sfida di andata dei playout contro i campani, le tensioni legali tra le due squadre aggiungono un’ulteriore suspense a questa fase cruciale della stagione. Con la posta in gioco così alta, tutto potrebbe cambiare nel giro di poche ore, rendendo il venerdì 13 giugno 2025 una giornata memorabile e ricca di incognite.

Da una parte la Sampdoria prepara la partita di andata dei playout contro la Salernitana, in programma domenica 15 giugno 2025 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, dall'altra rimane aperta la battaglia legale avviata dal club campano e oggi, venerdì 13 giugno 2025, è già una giornata cruciale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Serie B: il giorno del ricorso della Salernitana, gli scenari per la Sampdoria

In questa notizia si parla di: salernitana - sampdoria - serie - giorno

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

#AmiciGranatadel #12Giugno2025 #serieB #Salernitana #Sampdoria #playout #NicolaRoberto #EnzoSenatore #AlbertoPacifico #CarloGravina Vai su Facebook

Ufficiale playout Serie B,15 giugno andata Sampdoria-Salernitana; E' il giorno dell'udienza granata al Coni, ma la rinuncia del Brescia al ricorso cambia gli scenari; La Serie B ufficializza: Brescia retrocesso e Salernitana-Sampdoria ai playout.

Serie B, verso il playout: febbre Sampdoria, la Salernitana invece attende il tribunale Riporta gazzetta.it: Domani l'andata dei playout: venduti in un giorno 21.