Serie B | Aquilani va a Catanzaro E Fabio Caserta è in pole per la panchina del Bari

Il calcio italiano si infiamma con novità di grande rilievo: Aquilani è pronto a portare il suo talento a Catanzaro, mentre Fabio Caserta, con 232 panchine, si conferma come principale candidato per la panchina del Bari. L’ex tecnico del Pisa ha superato la concorrenza di Abate, ancora in corsa per la panchina dei pugliesi, insieme a Maran. Una sfida avvincente che promette emozioni e colpi di scena nel prossimo futuro.

L'ex tecnico del Pisa ha battuto la concorrenza di Abate che resta in corsa per guidare i pugliesi insieme a Maran.

