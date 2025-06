Serie A il Pisa alla ricerca dell’allenatore | sempre più vicino l’accordo con Gilardino! Gli ultimi aggiornamenti sull’operazione

Il Pisa si prepara a voltare pagina e a scrivere un nuovo capitolo epico: dopo l’addio di Inzaghi, il club sta per ufficializzare Gilardino come nuovo allenatore. Con un occhio rivolto al futuro e alle ambizioni di consolidarsi in Serie A, i tifosi sognano già grandi traguardi. La trattativa è in fase avanzata e tutti attendono con trepidazione l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare a breve, segnando una svolta decisiva per la squadra.

Il Pisa è vicino a definire il nome del nuovo allenatore per la stagione 202526, dopo l'addio ufficiale di Filippo Inzaghi, protagonista della storica promozione in Serie A. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il favorito per la panchina .

