Serata caos al bar Caldaie. Aggredito titolare del bar.

Una serata di pura tensione quella di mercoledì a Porta Maggiore, quando un giovane ascolano ha scatenato il caos al bar Caldaie, aggredendo il titolare Stefano Procaccioli. Un gesto violento che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma per fortuna nessuna ferita irreparabile. Un episodio che scuote la comunità e riaccende i riflettori sulla sicurezza nei locali pubblici.

Serata movimentata quella di mercoledì a Porta Maggiore per un episodio di violenza che ha visto vittima il titolare del bar Caldaie Stefano Procaccioli, colpito al volto e ferito da un giovane ascolano, non del tutto in sé, che gli ha spaccato in faccia un bicchiere che si è rotto procurandogli alcuni tagli, giudicati guaribili dai sanitari del Pronto Soccorso in circa 10 giorni. Solo per miracolo non è stato danneggiato seriamente un occhio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura che hanno arrestato il soggetto in questione con l'accusa di lesioni aggravate dall'uso di un'arma; tale infatti viene ritenuto un bicchiere (o qualsiasi altro oggetto) utilizzato per procurare danno alla vittima.