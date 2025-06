Sequoie Music Park dove parcheggiare

godersi appieno le emozionanti performance musicali e l’atmosfera unica dell’evento. Per un’esperienza senza stress, il modo migliore è affidarsi alle numerose opzioni di trasporto pubblico o spostarsi in bicicletta, lasciando l’auto nel parcheggio del centro o nelle aree limitrofe. In questo modo, potrai vivere ogni istante del festival senza preoccupazioni, pronti a lasciarti coinvolgere dalla magia della musica e della festa che solo il Sequoie Music Park sa offrire.

Tra i festival più attesi dell'estate bolognese, il Sequoie Music Park si svolge ogni anno al Parco delle Caserme Rosse del capoluogo emiliano, raggiungibile facilmente in pochi minuti dal centro a piedi, in bicicletta oppure utilizzando i mezzi pubblici. Il consiglio è infatti quello di evitare di arrivarci con la propria auto, in quanto si rischierebbe di restare bloccati nel traffico cittadino e perdere tempo da poter invece spendere per godersi al meglio l'esperienza. Tuttavia, sono disponibili diverse aree parcheggio sia a pagamento sia gratuite. Ecco come raggiungerle e prenotare un posto.

