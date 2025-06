sequoie music park dove acquistare i biglietti e quanto costano

Se sei un appassionato di musica e vuoi vivere l’atmosfera unica del Sequoie Music Park, non perdere l’occasione di acquistare i biglietti! Puoi trovarli facilmente online sui principali portali di vendita come TicketOne o sul sito ufficiale dell’evento. I prezzi variano a seconda della data e del tipo di biglietto, ma sono accessibili a tutti gli amanti della buona musica. Prepara la tua estate all’insegna dei live: ecco dove e come assicurarti il tuo posto!

Tutto pronto per la quarta edizione del Sequoie Music Park, rassegna musicale in programma al Parco delle Caserme Rosse di Bologna. Si comincia il 17 giugno con gli irlandesi Fontaines D.C., in scena con i loro ritmi post punk e il loro nuovo singolo It's Amazing to be Young. La tappa però è già sold out da giorni. Sono disponibili invece ancora i biglietti per tutte le altre date del festival, che vedrà la presenza di numerosi protagonisti della scena italiana e internazionale. Ecco i prezzi e dove acquistarli sulle varie piattaforme online.