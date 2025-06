Sequoie Music Park 2025 al via con i Fontaines DC poi Gianna Nannini Fibra e molti altri

Sequoie Music Park 2025 sta per aprire i battenti, promettendo un’estate ricca di emozioni con artisti come i Fontaines DC, Gianna Nannini, Fibra e molti altri. Dal 17 giugno al Parco delle Caserme Rosse di Bologna, questo festival rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’Emilia-Romagna, offrendo un fitto calendario di concerti che fonde talento internazionale e passione italiana. Un’occasione imperdibile per vivere la musica sotto il cielo estivo.

Il programma completo del festival di Bologna Sequoie Music Park con un mese di concerti di artisti italiani e internazionali. Al via il 17 giugno dal Parco delle Caserme Rosse (Via Corticella 147) di Bologna la quinta edizione di Sequoie Music Park, tra le rassegne musicali estive più rilevanti dell’Emilia-Romagna. Un appuntamento atteso che, anche quest’anno, unisce grandi nomi della musica nazionale e internazionale a una forte attenzione per la sostenibilità ambientale, in linea con la vocazione green del Parco e dello spirito della rassegna che si prepara a riaccendere l’estate con un programma ricco di appuntamenti imperdibili. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sequoie Music Park 2025 al via con i Fontaines D.C., poi Gianna Nannini, Fibra e molti altri

