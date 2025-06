Sequestrato wallet con 9 milioni di euro in criptovalute | dietro c’è un attacco hacker

Milano fa ancora notizia: i finanzieri hanno sequestrato un wallet contenente oltre 9 milioni di euro in criptovalute, sospettato di essere stato coinvolto in un attacco hacker e nel riciclaggio di proventi illeciti. Un’azione decisa che sottolinea l’impegno delle autorità nella lotta alla criminalità digitale. Questo episodio evidenzia quanto il mondo delle criptovalute sia sotto stretta sorveglianza e quanto sia fondamentale la sicurezza in un mercato sempre più in espansione.

Milano – I finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno sequestrato in modo preventivo, fino a concorrenza di oltre 9 milioni di dollari, emesso nell'ambito di un'indagine relativa al riciclaggio di proventi illeciti tramite criptovalute. Indagini e provvedimenti giudiziari. Il provvedimento, disposto dal gip del Tribunale di Milano, è stato emesso in seguito di un'attività diretta e coordinata dalla Procura meneghina e svolta dai militari del Gruppo Investigativo Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Questa attività ha portato a individuare un portafoglio digitale (wallet) creato tramite documenti falsi e software deepfake, acceso presso un exchange operante in Italia, ritenuto estraneo ai fatti.

