Sequestrato più di mezzo chilo di sostanza stupefacente in un carcere abruzzese

L’allarme droga nelle carceri abruzzesi si fa sempre più pressante, con un recente sequestro che ha scosso il sistema penitenziario. Giovedì 12 giugno, la polizia penitenziaria di Teramo ha intercettato e sequestrato 500 grammi di hashish e altri 50 grammi di sostanze sconosciute, evidenziando ancora una volta le sfide quotidiane nel mantenere ordine e sicurezza. La lotta contro il traffico di droga in carcere resta una priorità per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

È allarme droga ancora nelle carceri abruzzesi con un nuovo sequestro da parte della polizia penitenziaria. Nella giornata di giovedì 12 giugno, il personale della polizia penitenziaria addetto al casellario della casa circondariale di Teramo ha sequestrato 500 grammi di hascisc e 50 grammi di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Sequestrato più di mezzo chilo di sostanza stupefacente in un carcere abruzzese

In questa notizia si parla di: sequestrato - mezzo - chilo - sostanza

Trasporta sostanze liquide pericolose: mezzo sequestrato e conducente denunciato - Un veicolo carico di sostanze liquide pericolose è stato sequestrato a Veglie, evidenziando l'importanza crescente della sicurezza ambientale.

Crotone: la Polizia di Stato arresta un soggetto trovato in possesso di più di mezzo chilo di cocaina Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio fortemente voluti dal Questore della provincia di Crotone Renato PANVINO, finalizzati a contrastare il fenom Vai su Facebook

«Nel carcere di Sanremo sequestrato oltre un chilo e mezzo di droga dal 2024 ad oggi»; Sequestrato a Trapani mezzo chilo di wax, la droga dell'euforia; Sequestrato a Castelvetrano mezzo chilo di “wax”, meglio conosciuta come “droga dell’euforia”.

SEQUESTRATI MEZZO CHILO DI HASCISC E COCAINA NEL CARCERE DI TERAMO DALLA POLIZIA PENITENZIARIA Si legge su abruzzoweb.it: TERAMO – Nella giornata di ieri, il personale della Polizia Penitenziaria addetti al Casellario della Casa circondariale di Teramo ha sequestrato 500 grammi di hascisc e 50 grammi di cocaina celata al ...