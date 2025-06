‘Send’ multe moderne | Addio raccomandate ora è tutto in digitale

Reggio Emilia rivoluziona le comunicazioni ufficiali con Send, la piattaforma digitale che sostituisce le tradizionali raccomandate cartacee. Finanziata dal PNRR, questa innovazione garantisce consegne più rapide, sicure ed ecologiche, semplificando la vita di cittadini e amministrazioni. In questa prima fase, il servizio si apre a un nuovo modo di ricevere documenti legali, segnando un passo decisivo verso il futuro della comunicazione digitale in Italia.

Reggio Emilia, 13 giugno 2025 – Una nuova area digitale per rendere più veloce, economica e sicura la consegna di documenti a valore legale. Anche il Comune di Reggio ha attivato Send, la nuova piattaforma nazionale per le notifiche digitali. Finanziata grazie al Pnrr, l’iniziativa mira a sostituire le tradizionali raccomandate cartacee, offrendo un sistema più rapido per ricevere comunicazioni ufficiali. In questa prima fase il servizio sarà utilizzato per le sanzioni della Polizia locale, ma l’obiettivo è “estenderlo progressivamente anche ad altri ambiti, come tributi, rimborsi e pratiche amministrative”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it