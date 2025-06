Senatore statunitense interrompe conferenza stampa del governo | braccato e arrestato dalla polizia | VIDEO

Un gesto che ha scosso il panorama politico statunitense: il senatore Alex Padilla, del Partito Democratico, è stato bruscamente fermato e arrestato dalla polizia durante una conferenza stampa. Tenta di porre una domanda alla segretaria Kristi Noem sui disordini di Los Angeles, ma l’intervento degli agenti cambia repentinamente il corso degli eventi. Un episodio che solleva interrogativi sulla libertà di espressione e il ruolo della polizia in queste situazioni.

Bloccato a terra e ammanettato dalla polizia: è quanto accaduto al senatore statunitense del Partito Democratico, Alex Padilla, dopo aver provato a fare delle domande durante la conferenza stampa della segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem. La ministra stava parlando dei disordini di Los Angeles, quando Padilla si è avvicinato, non con aria minacciosa, per porre una domanda alla Noem. A quel punto sono intervenuti alcuni agenti di scorta della segretaria che hanno allontanato il senatore e portato fuori da una stanza dove tre agenti dell’Fbi lo hanno prima fatto sdraiare a terra e poi ammanettato. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Senatore statunitense interrompe conferenza stampa del governo: braccato e arrestato dalla polizia | VIDEO

