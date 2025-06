Semplice caso di omicidio di epoca etrusca o qualcosa di più intrigante? Paleopatologi al lavoro

Scopri i misteri sepolti nel tempo e svela le storie nascoste dietro antichi casi di omicidio etrusco. In occasione del Giugno Pisano, il Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia dell'Università di Pisa apre le sue porte per una visita guidata unica, tra reperti affascinanti e sorprendenti scoperte. Un’occasione imperdibile per immergersi tra archeologia, medicina e enigmi del passato. Non perdere questo viaggio nel cuore delle civiltà antiche e dei loro segreti, che ti lasceranno senza parole.

In concomitanza con gli eventi del Giugno Pisano, il Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia dell'Università di Pisa organizza una visita guidata tematica alla mostra "Segreti del corpo. Un viaggio nell'anatomia umana attraverso la medicina e l'archeologia".

