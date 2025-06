Semafori per cani | l'idea dei ricercatori per una corretta convivenza con le specie selvatiche

Immagina di poter comunicare al tuo cane quando è il momento di esplorare senza guinzaglio o di frenare i suoi istinti per proteggere la natura. I ricercatori dell'Università di Exeter hanno ideato un sistema innovativo di semafori colorati, simboli semplici e intuitivi che promuovono una convivenza rispettosa tra cani e specie selvatiche. Scopri come questa idea promette di migliorare il rapporto tra umani, animali domestici e ambiente naturale. Continua a leggere.

Un report creato da un team di ricerca dell'Università di Exeter nel Regno Unito propone di usare simboli con i tre colori rosso, giallo e verde per dare indicazioni alle persone che vivono con cani di dove si può andare anche senza guinzaglio e dove invece non si deve accedere per tutelare le altre specie e la biodiversità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: specie - cani - semafori - idea

Semafori per cani: l’idea dei ricercatori per una corretta convivenza con le specie selvatiche.

Semafori per cani: l’idea dei ricercatori per una corretta convivenza con le specie selvatiche Come scrive fanpage.it: Un report creato da un team di ricerca dell'Università di Exeter nel Regno Unito propone di usare simboli con i tre colori rosso, giallo e verde per dare ...