Selva Banca Mediolanum | Siamo vicini ai giovani imprenditori per innovazione e sviluppo in un contesto economico complesso

Selva Banca Mediolanum si distingue come partner di fiducia per i giovani imprenditori italiani, offrendo innovazione e supporto strategico in un mercato complesso. In un’intervista esclusiva con Il Giornale d’Italia, Diego Selva sottolinea l’importanza dell’educazione finanziaria e dei programmi formativi come Elite di Borsa Italiana, strumenti chiave per favorire lo sviluppo e la crescita delle aziende. Un impegno concreto che mira a costruire il futuro dell’imprenditoria italiana.

Il Giornale d'Italia ha intervistato Diego Selva, Direttore Investment Banking di Banca Mediolanum: "L'educazione finanziaria è fondamentale: aiutiamo le aziende con formazione manageriale e percorsi come il programma Elite di Borsa Italiana per supportarne la crescita" Diego Selva, Direttore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Selva (Banca Mediolanum): "Siamo vicini ai giovani imprenditori per innovazione e sviluppo in un contesto economico complesso"

