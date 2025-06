Selva Banca Mediolanum | Siamo vicini ai giovani imprenditori per innovazione e sviluppo in un contesto economico complesso

Selva Banca Mediolanum si distingue come un alleato strategico per i giovani imprenditori italiani, offrendo strumenti innovativi e supporto concreto in un panorama economico complesso. Intervistato da Il Giornale d’Italia, Diego Selva sottolinea l’importanza dell’educazione finanziaria e delle iniziative come il programma Elite di Borsa Italiana. Un impegno che mira a potenziare le aziende e a far crescere il tessuto imprenditoriale del nostro Paese, perché il futuro si costruisce insieme.

Il Giornale d'Italia ha intervistato Diego Selva, Direttore Investment Banking di Banca Mediolanum: "L'educazione finanziaria è fondamentale: aiutiamo le aziende con formazione manageriale e percorsi come il programma Elite di Borsa Italiana per supportarne la crescita" Diego Selva, Direttore.

