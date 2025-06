sei pellicole sotto le stelle a villa brivio

Preparati a vivere un’estate indimenticabile sotto le stelle! Villa Brivio si trasforma nel cuore pulsante di emozioni e sorrisi con “Cinema in Villa”, una rassegna di film all’aperto pensata per grandi e piccini. Dalla commedia al dramma, dai film d’animazione alle storie che ispirano, ogni serata sarà un tuffo nel mondo del cinema. Pronto a sognare? La magia comincia stasera alle 21.30 con “Follemente” di Paolo Genovese!

Dalla commedia al dramma, ai film d’animazione, per 6 serate fatte di emozioni, divertimento, risate e storie che fanno sognare. Prenderà il via stasera, nella cornice del cortile di Villa Brivio, la rassegna di film all’aperto “ Cinema in Villa “, organizzata dal Comune. Fino a metà luglio, ogni venerdì, ci si potrà immergere nella magia di pellicole firmate da grandi registi: si comincerà oggi alle 21.30 con “ Follemente “ di Paolo Genovese, mentre venerdì 20 toccherà a “ Le assaggiatrici “ di Silvio Soldini e venerdì 27 a “ Fuori “ di Mario Martone. Il 4 luglio spazio a “ Lilo & Stitch “ della Disney, l’11 all’avventura di “ Dragon Trainer “ e il 18 all’animazione di “ Elio “, di Adrian Molina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it