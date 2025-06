Segreti di famiglia 2 replica puntata 13 giugno in streaming | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi, venerdì 13 giugno, con la soap turca "Segreti di famiglia" (Yargi): un episodio ricco di colpi di scena, tra scoperte sconvolgenti e misteri da svelare. Pars si trova faccia a faccia con il dolore e i segreti di famiglia, mentre un orologio misterioso apre nuove piste nella vicenda. Resta sintonizzato e rivivi tutto in streaming con il video Mediaset!

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 13 giugno – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Pars riconosce la sorella tra i cadaveri rinvenuti nel pozzo, mentre un orologio ritrovato sembra appartenere a Melis Yilmaz. Tuttavia, la ragazza si presenta in centrale dichiarando di averlo smarrito giorni prima, mentre si trovava a casa con degli amici. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 3 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it