Sedicenne preso a bastonate da baby gang per un’offesa | sei ragazzi denunciati

Un violento episodio scuote Bologna: una baby gang ha scatenato una spedizione punitiva contro un sedicenne, vittima di un'aggressione brutale nel cuore della città. Se la lite tra adolescenti può sembrare un diverbio, questa volta la vendetta si è trasformata in violenza estrema, lasciando un ragazzo in ospedale e destando preoccupazione tra cittadini e autorità. È fondamentale riflettere sulla crescita di questo fenomeno e sulle sue conseguenze più gravi.

Una vera e propria spedizione punitiva in pieno centro a Bologna, scatenata per una lite tra adolescenti. A farne le spese, lo scorso gennaio, è stato un ragazzo di 16 anni finito in ospedale con il volto tumefatto e la testa gravemente ferita dopo essere stato colpito con pugni, calci e bastoni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it