Due turisti volevano fare una foto sulla sedia Van Gogh realizzata dall'artista Nicola Bolla ed esposta a Palazzo Maffei a Verona, ma il goliardico tentativo ha portato al danneggiamento dell’opera. La coppia ha atteso l'uscita del personale di sorveglianza dalla sala: l'uomo si è seduto sulla sedia costituita da centinaia di Swarovski, mentre la donna lo ha fotografato. Ma sotto il peso dell'uomo l'opera si è spezzata.. Il post con la registrazione dell'accaduto è stato rilanciato da vari account, ma è il successivo reel, postato sul canale Instagram della Casa Museo di Piazza delle Erbe a spiegare la decisione del Museo di condividere le immagini dell'accaduto: "Non una semplice informazione o condanna - spiega la direttrice Carlon -, ma la volontà di Palazzo Maffei di rendere questo grave evento un'occasione di riflessione per tutti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sedia Van Gogh di Bolla danneggiata da turisti a Verona

Una coppia di turisti, in visita al Palazzo Maffei a Verona, ha atteso l'uscita del personale di sorveglianza dalla sala dove c'era la sedia Van Gogh - realizzata dall'artista Nicola Bolla - per fare una foto. L'uomo si è seduto sull'opera costituita da centinaia di Swa

Turisti danneggiano la "Sedia Van Gogh" di Bolla a Verona #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/short_video/2025/06/12/turisti-danneggiano-la-sedia-van-gogh-di-bolla-a-verona_4c03cbd6-bce3-4a80-8ba1-f763f52e9ab4.html

