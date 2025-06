Secondo un' indagine del portale Skuolanet tra gli studenti che si preparano all' esame di Maturità 2025 solo 1 su 10 non ha mai usato l' AI per fare ricerche o superare verifiche E molti si stanno già attrezzando per un aiutino anche durante le prove d' esame

Secondo un’indagine di Skuola.net, oltre il 90% degli studenti che si preparano per la Maturità 2025 ha già utilizzato l’intelligenza artificiale per ricerche e verifiche. Una vera rivoluzione che sta creando nuove sfide e opportunità nel percorso verso l’esame. Con 524.415 studenti pronti ad affrontare la prima prova, è evidente che l’AI sta cambiando in profondità il modo di studiare e superare le difficoltà.

S aranno 524.415 gli studenti che mercoledì 18 giugno affronteranno la prima prova scritta dell’esame di Maturità 2025, e che in questi giorni stanno freneticamente ripassando. Ma se ansie e toto-tracce – quasi sempre sballate – sono un rituale che si ripete tutti gli anni, ora c’è una grande novità: l’esame di Maturità 2025 è il primo nel quale gli studenti arrivano supportati in massa dall’AI, come rivela un’indagine del portale Skuola.net. Verso la Maturità 2025: tutti i consigli per affrontare al meglio gli esami X Secondo l’indagine, solo 1 maturando su 10 non si è mai affidato a ChatGPT e simili. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Secondo un'indagine del portale Skuola.net, tra gli studenti che si preparano all'esame di Maturità 2025, solo 1 su 10 non ha mai usato l'AI per fare ricerche o superare verifiche. E molti si stanno già attrezzando per un aiutino anche durante le prove d'esame

In questa notizia si parla di: esame - studenti - maturità - indagine

Rimaturità, gli ex studenti di nuovo alle prese con l'esame: ecco la versione di latino - Firenze, 15 maggio 2025 – Gli ex studenti del liceo classico Galileo tornano sui banchi per affrontare la sorprendente Rimaturità.

L’esame di Stato 2025 si preannuncia come il primo nella storia in cui l’uso dell’intelligenza artificiale sarà di massa tra i maturandi. Secondo un’indagine condotta dal portale Skuola.net su un campione di 1.000 studenti prossimi alla maturità, solo 1 su 10 non Vai su Facebook

Maturità 2025: è l’anno dell’AI all’esame; Esami di maturità, la Gen Z si prepara (anche) con YouTube; L'IA sarà protagonista della maturità: ecco come la useranno gli studenti.