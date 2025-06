Seconda maglia Juventus 2025 26 c’è già la data del debutto | ecco quando esordirà il nuovo kit Away

La Juventus svela la sua seconda maglia 2025/26, un look all’avanguardia firmato adidas. Il debutto ufficiale è ormai alle porte: i bianconeri la indosseranno per la prima volta al Mondiale per Club il 18 giugno, in una sfida che promette emozioni. Una scelta strategica che unisce stile e tradizione, lasciando il segno fin dall’esordio. La nuova divisa Away promette di diventare un’icona della stagione, segnando l'inizio di un capitolo entusiasmante.

Seconda maglia Juventus 202526, ecco la data del debutto: la nuova divisa esordirà già al Mondiale per Club. La partita scelta dai bianconeri. La Juventus e adidas hanno presentato il nuovo kit Away per la stagione 202526, che sarà indossato in campo per la prima volta quest’estate, in occasione dell’appuntamento del 18 giugno con la FIFA Club World Cup. I bianconeri, dunque, hanno deciso di indossare subito la nuova divisa: il debutto è fissato per la sfida di giovedì 18 giugno ( 19 giugno alle ore 3:00 italiane ) contro l’ Al-Ain. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Seconda maglia Juventus 2025/26, c’è già la data del debutto: ecco quando esordirà il nuovo kit Away

