Seconda maglia Juve | ecco come e dove acquistare il kit Away della stagione 2025 26 Tutte le info e i dettagli

Se sei un vero tifoso della Juventus e vuoi distinguerti con stile, non perdere l'occasione di acquistare la seconda maglia away per la stagione 2025-26. La nuova divisa, lanciata ufficialmente dal club, è già disponibile nello store bianconero e sarà protagonista fin dal Mondiale per Club. Ecco tutte le informazioni su come e dove acquistarla, per essere sempre al fianco dei tuoi colori. Scopri subito i dettagli e preparati a vivere ogni partita con orgoglio!

Seconda maglia Juve: ecco come e dove acquistare il kit Away. Tutte le info e i dettagli comunicati dal club bianconero. Nella mattinata di oggi, venerdì 13 giugno 2025, la Juventus ha lanciato ufficialmente il suo nuovo kit Away per la stagione 2025-26. Sono confermate tutte le anticipazioni e la maglia debutterà già al Mondiale per Club. Il nuovo kit Away è già disponibile nello store bianconero. Come rivelato dal club nel comunicato ufficiale “Il Kit Away 2025-26 e’ disponibile da oggi, 13 giugno, negli Juventus Official Store di Torino, Milano e Roma e, come sempre sullo Store Online bianconero “. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Seconda maglia Juve: ecco come e dove acquistare il kit Away della stagione 2025/26. Tutte le info e i dettagli

In questa notizia si parla di: away - tutte - maglia - juve

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati - Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, in programma il 25 e 26 maggio. Con sette candidati sindaci, di cui quattro donne, e 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo leader della città.

ESCLUSIVA AROUNDJUVE - SVELATA LA MAGLIA AWAY 2025/26 DELLA JUVENTUS @AroundJuventus è in grado di mostrarvi in anteprima assoluta la nuova maglia away della Juventus 2025/26. Dettagli: sponsor, nomi e numeri in blu! Vai su X

Il Fenomeno mette tutti d’accordo sulla maglia Away 25/26. Vero? ? Vai su Facebook

Seconda maglia Juve: ecco come e dove acquistare il kit Away; Seconda maglia Juve 2025/26, ufficiale il nuovo kit Away: presentata la divisa per la prossima stagione che; Serie A, tutte le maglie ufficiali della stagione 2024-2025.

Juventus, UFFICIALE la maglia da trasferta per la prossima stagione FOTO Come scrive ilbianconero.com: I bianconeri, dopo aver già giocato gli ultimi match della scorsa Serie A con la maglia.